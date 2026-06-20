ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が同局を退局し、プロ野球・読売ジャイアンツの球団職員に転身することが１９日、明らかになった。球団関係者が入社の経緯や担当予定業務を明かした。関係者によると、廣瀬アナは「スポーツに関わる仕事をしたい」との思いから、球団が転職エージェントなどを通じて公募していた年齢不問のキャリア（中途）採用に自ら応募。選考を経て入社が決まったという。入社後はチーム編成やチーム