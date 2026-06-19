官民ファンド「クールジャパン機構」（海外需要開拓支援機構）が、2024年度末時点で383億円近い累積赤字を出し、廃止を視野に入れた統廃合の検討対象になる見通しだと共同通信が26年6月12日、報じた。同機構は、1年前にオープンした「ジャングリア沖縄」の運営会社を傘下に持つ企業にも、80億円を出資している。赤沢亮正経済産業相は6月16日の記者会見で、損益目標に達しなかった場合は「検討会を設置し、対応を検討したい」と述べ