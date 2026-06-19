チュニジア戦に向けた練習に臨む鎌田（手前）＝17日、ナッシュビル近郊（共同）鎌田（クリスタルパレス）は初戦のオランダ戦で小川（NECナイメヘン）のヘディングシュートが頭に当たったことで得点者となった。ゴールの場面が話題になっていることに「チームメートからすごくいじられている」と言う。「ゴールはラッキーだったけど、全員がやるべきことをやった」と、得点までの過程を評価した。チュニジアを相手に攻め込む展