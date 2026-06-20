元タレントの坂口杏里さん（35）が20日までに自身のインスタグラムを更新。最新の体重を明かした。「昨夜の私の体重。94.2。過去最大の、体重です」とつづり、「94.2kg」と表示された体重計の写真を公開。「今朝は93.3キロ。ここ最近過食に走ってしまい、気づいたらもうすぐ100キロです」と現状を明かした。「ただ昨日の打ち合わせで、自分の健康管理をしっかりとし、前みたくガリガリとはいわず、健康的な身体に仕上げます