6月17日、7人組男性アイドルグループ・なにわ男子が、YouTubeチャンネルで『Gimme The Day』のミュージックビデオ（MV）を公開した。ただ、その再生回数に関して、“不祥事” が関係しているのではと憶測が広まっている──。「『Gimme The Day』は19日17時現在、約21万回再生となっています。同じMVだと、5月29日に公開された『Celebrate』が約386万回再生、1月14日に公開された『HARD WORK』は約790万回再生となっていますね。