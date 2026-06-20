アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第21話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。キュアエクレール編がスタートし、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」候補者4人にフィーチャーした物語が、第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4週にわたって放送される。【画像】キュアエクレール候補者VSキュアアルカナ！？公開され