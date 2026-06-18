6月7日に「文春オンライン」で、人気インフルエンサーとして活動する元E-girlsの稲垣莉生（27）との熱愛が報じられた人気アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（23）。ファンの悲鳴が広がったのも束の間、12日には「FRIDAY DIGITAL」で2人がデートを楽しんでいたことも報じられた。「文春の報道によれば、2人は嵐がラストライブを行った5月31日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でサッカーの試合を観戦するなど、プライベート