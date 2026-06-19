買い物客でにぎわう朝市にすらりとした男性が姿を見せると、ひときわ大きな歓声が上がった──。6月9日、プロスケーターの羽生結弦（31才）の姿は石川県輪島市にあった。【写真】羽生結弦と元妻・末延麻裕子さんが出会った当初のツーショット。他、アイスショーを終えて会場をあとにする、筋肉ムキムキの羽生結弦なども「羽生さんが訪れたのは出張輪島朝市です。羽生さん目当てのお客が殺到して市場が混乱しないよう、彼の来訪は