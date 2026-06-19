タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）が6月14日、知人女性に対する不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕された。事件があったとされるのは4月21日。千葉県内の住宅で知人女性に対して性的暴行を加えた疑いがもたれており、女性は翌22日に警察に被害を申告した。その後、一時国外に出ていたボビー容疑者を羽田空港で逮捕。取り調べに対し、本人は「自分ではない」「事実は全く違います」などと容疑を否認しているとい