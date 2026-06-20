6月21日で放送1000回を迎えるバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）。放送当日は、今年で26年目となる福島県大玉村での米作りが特集されるという。放送に先立って公式サイトやXアカウントでは、元TOKIOの城島茂（55）を中心とした“DASHメンバー”のスペシャルカットが公開された。同局の長寿番組として新たな節目となるが、そこにはかつての“主力メンバー”の姿はなく……。「奇しくも20日は、元TOKIOの国分太一さ