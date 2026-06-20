◆米大リーグブレーブス―ブルワーズ（１９日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキー（２４）が、敵地のブレーブス戦に先発。５回まで２安打無失点に抑えていたが、６回に２点を失って降板。６回を５安打、１四球、７奪三振だった。１２日のフィリーズ戦では１安打完封、自己最多の１５三振を奪っていた。１２日のフィリーズ戦の１回にはＭＬＢが公式に球速測定を開始し