メキシコが決勝トーナメント進出サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2節が行われ、メキシコが1-0で韓国を下して決勝トーナメント進出を決めた。この試合で、韓国選手が取った行動が海外でも波紋を広げている。後半28分、韓国ヤン・ヒョンジュンがメキシコのヘスス・ガジャルドと激しくボールを奪い合い、両者転倒。ガジャルドはすぐ立ち上がったが、ヤン・