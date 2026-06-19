グループTWICE（トゥワイス）のサナが、下着が露出しているように見える大胆な衣装で物議を醸した。18日、ソウル市鍾路区（チョンノグ）の利馬（イマ）ビルで開かれた「TEAZEN×TWICE コンブチャLAB」フォトセッションイベントに、TWICEが出席した。この日、サナは花柄が際立つレース付きのチューブトップドレスを着用した。特にサナは、ドレスの裾を同じ柄のショーツの中に入れ込んだように見えるスタイリングで注目を集めた。そ