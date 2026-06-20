北朝鮮当局が中国との貿易統制を一段と強化し、中国側取引先の氏名や連絡先、事業内容などの詳細な情報を当局へ報告するよう義務付けた結果、中国企業が取引そのものを敬遠するケースが相次いでいると、デイリーNKの北朝鮮内部情報筋が伝えている。情報筋によると、北朝鮮では公式貿易を行うために国家が発行する貿易許可証を取得する必要があり、従来から取引品目や数量などについては当局への報告義務があった。しかし最近では管