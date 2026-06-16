X100VI Map Cameraは6月12日（金）、2026年5月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。 新品デジカメ5月ランキング 1位：X100VI 2位：α7 V 3位：X-T30 III 4位：X-E5 5位：X-M5 6位：PowerShot G7X Mark III 7位：LUMIX TX3 8位：α7C II 9位：α6700 10位：GR IV 新品部門で1位を獲得したのは、2024年3月に発売した富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X100VI」。依然として供給は不安