―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆絶対に選んではいけない女性の特徴婚活市場において「美人」であることは圧倒的なアドバンテージです。どれだけ中身が大切と言われても、やはり美しい女性を目の前にすると、男性はついつい財布の紐も緩めば、多少のわがままも許してしまいがちですよね。しかし、これまで婚活に悩む男女をサポートしてきた私か