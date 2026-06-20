アメリカ中部のイリノイ州やインディアナ州などで竜巻が相次いだ。200棟以上の住宅などが被害を受け、数十万軒が停電したほか、航空便のキャンセルも続出。倒木の下敷きになった3人が死亡したと報じられている。巨大な渦が道路横切り建物のみ込むカメラがとらえたのは、アメリカ・イリノイ州で発生した空から伸びるトルネード＝竜巻。道路を横切り、容赦なく建物をのみ込んでいく巨大な渦の柱だ。11日、アメリカ中部で次々と竜巻が