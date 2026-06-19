6月15日の朝5時（日本時間）に火蓋を切られたサッカーワールドカップ日本代表戦。初陣は、オレンジ軍団・オランダが相手だったが、結果は2-2のドロー。2度のビハインドを背負いながらも、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いつき、強豪相手に貴重な勝ち点1をもぎ取った。【写真】お馴染みの“青”よりも人気！？かわいすぎる『アウェーユニホーム』アウェーが人気のサッカー日本代表ユニ「試合後、オランダのキャプテンで