美しいグレイヘアが印象的なモデルの野田ユカさん（64）。もともとピアニスト・エレクトーン奏者として活動していたが、約40年続けていた黒染めをやめ、白髪を活かしたヘアスタイルにイメチェンした途端、ストックフォト（画像素材サイト）のモデルとしてスカウトをされたという。【変わりすぎ!!】約40年“白髪染め生活”の女性→60歳で“真っ白な髪”のモデルに大変身した“美しすぎる最新ショット”を見る現在は本格的にモデ