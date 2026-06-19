茂木外務大臣は、外国人が日本に入国する際のビザについて、来月から発行手数料を5倍に引き上げると発表しました。政府はきょう（19日）、ビザの手数料などを定める政令の一部改正を閣議決定しました。現在、外国人が一回に限り入国できる「一次ビザ」は3000円、有効期間内に複数回入国できる「数次ビザ」は6000円ですが、7月1日からそれぞれ1万5000円と3万円に値上げされます。一方、日本人がパスポートを取得するための申請手数