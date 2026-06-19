映画『黒牢城』オリジナルバスソルトを5名様にプレゼント！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、6月19日（金）に劇場公開となった映画『黒牢城』オリジナルバスソルト「黒牢塩（こくろうじお）」を5名様にプレゼントいたします！第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい!」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞(「週刊文春ミステリーベスト 10」「ミステリが読みたい!」「2022 本格ミステリ・ベスト 10」)を制覇した米澤穂信の傑作ミステリーを映画化。メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、『スパイの妻』(第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞)、『クリーピー 偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。本作が自身初の時代劇となる。

STORY

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは―。籠城中の“黒牢城”の城主であり、事件の謎の解決に挑む荒木村重(あらき・むらしげ)役を演じるのは、本木雅弘。信長の使者として、謀反を起こした村重を説得にきたが地下牢に幽閉されるも事件の解決に助言を与える危険な天才軍師・黒田官兵衛(くろだ・かんべえ)を演じるのは菅田将暉。村重のよき理解者であり救いとなる妻・千代保(ちよほ)役に吉高由里子。他にも映画界を代表する主演級キャストが集結。登場人物たちは、全員“クセ者”ばかり...!「忠義」と「裏切り」が交錯する、極限の心理戦。事件の裏にいる、黒幕はだれか―。様々な登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作が誕生した。

映画『黒牢城』公開情報

■公開日：2026年6月19日(金) 全国公開

■原作：米澤穂信「黒牢城」（角川文庫/KADOKAWA刊）

■監督・脚本：黒沢清

■音楽：半野喜弘

■出演：

本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

■配給：松竹

©米澤穂信/KADOKAWA

©2026映画「黒牢城」製作委員会



★★プレゼント概要★★

映画『黒牢城』オリジナルバスソルト「黒牢塩（こくろうじお）」を5名様にプレゼント！