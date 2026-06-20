元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。大親友の人気芸人とのプライベートショットを公開した。「クロ基本的にほぼ毎日謎に連絡を取り合い時間が合う時は茶をしばく」と「安田大サーカス」のクロちゃんとのツーショットを披露。「今日は私が朝おにぎり食べちゃってたからお昼はいらないよーってところから始まり明人くんの食事を見守りながらアイスコーヒー」とクロちゃんを本名呼び