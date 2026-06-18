2000年代に「レモンガス」や「アクアクララ」のCMでラップを披露し“ラップ娘”としてブレイクした小島あやめ（30）が17日、Instagramを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告し、当時のポーズで撮影した最新ショットを披露した。【映像】“ラップ娘”小島あやめの最新ショット（複数カット）フジテレビ系バラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ!」でも、夏のイベントを宣伝するラップを披露し注目された小島。ダンサーとしても