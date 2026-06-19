Appleは2026年6月18日、ブラジルでiOSアプリの配信と決済に関するルールを変更すると発表しました。これはブラジルの競争監視機関・Conselho Administrativo de Defesa Econômica(CADE)との合意を受けたもので、iOS 26.5以降では代替アプリマーケットプレイスでのアプリ配信や、Appleのアプリ内購入以外の決済手段が利用可能になります。Apple、ブラジルでのiOSにおける変更を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/ne