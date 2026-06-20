◇ア・リーグアストロズ―ガーディアンズ（2026年6月19日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が19日（日本時間20日）、本拠でのガーディアンズ戦に先発登板。3回に2ランを含む3失点したが、6回で6安打3失点無四球、自己新となる11奪三振の力投を見せた。前回登板の12日のロイヤルズ戦では、初回に大量9点の援護をもらいながら、その裏に打ち込まれてわずか2/3回5失点で降板。そこから中6日の登板で4勝目を目指