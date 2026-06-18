お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（47）が、6月15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」の中で語った幼少期の“エピソード”に、同世代の女性たちから共感の声が相次いでいる。【こちらも読む】いとうあさこだけでない「育ちの良さ」が隠せない50代女芸人…“実家が太い”“隠れ高学歴”の強者もひとりっ子だった黒沢は「親ともそんなにしゃべったことがない」と回顧。共働きで飲食店をやっていた親からは行儀の悪さな