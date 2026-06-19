iPhone XSシリーズに搭載されているA12チップと、iPhone 11シリーズに搭載されているA13チップに、パッチ不可能な脆弱(ぜいじゃく)性が存在することが明らかになりました。Paradigm Shift - Introducing usbliter8https://ps.tc/pages/blog-usbliter8.htmlNew unpatchable exploit targets Apple devices with A12 and A13 chips - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/06/18/new-unpatchable-exploit-targets-apple-devices-with-a12