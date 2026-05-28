マンチェスター・ユナイテッドで、メイソン・マウントの“新たな可能性”が注目を集めている。



カゼミロ不在のなか、マウントはサンダーランド戦とブライトン戦で低い位置の中盤として先発出場。特にブライトン戦では、中盤の底に近いポジションで安定した守備対応を披露し、前半だけで9回の守備貢献を記録した。フットボールアナリストのスタットマン・デイブ氏によれば、この数字は両チーム最多だったようだ。



