日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号を発表した。MF田中碧（リーズ）の背番号がトレンド入りした。

10番は2大会連続出場となるMF堂安律（フランクフルト）が背負い、20歳の後藤啓介（シントトロイデン）が9番に抜てきされた。

負傷によりW杯メンバーから漏れたMF三笘薫（ブライトン）のナンバーである7番は川崎F下部組織時代からの幼なじみであるMF田中が付ける。同じくメンバーから漏れたFW南野拓実（モナコ）の背番号8は久保建英（Rソシエダ）が付ける。

ネットでは「三笘の7番」「田中碧7番」がトレンド入りした。「田中碧の7番は泣ける！」「それぞれのストーリーや強い思いが引き継がれている感じがして、背番号の並びを見るだけで胸が熱くなります！」「胸熱」「継いでるのアツい」「三笘のために、日本のために、蒼き炎胸にいだいて、熱く闘え田中碧」などの声があがった。

▼日本代表W杯背番号（カッコはアイスランド戦）

【GK】早川＝23 大迫＝12 鈴木彩＝1

【DF】長友＝5 吉田＝（22） 谷口＝3 板倉＝4 渡辺＝16 冨安＝22（15） 伊藤＝21 瀬古＝20 菅原＝2 鈴木淳＝25

【MF/FW】遠藤＝6 伊東＝14 鎌田＝15 小川＝19 前田＝11 堂安＝10 上田＝18 田中＝7 中村＝13 佐野＝24 久保＝8 鈴木唯＝17 塩貝＝26 後藤＝9