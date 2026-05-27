中尾明慶、「完全にアウト」“寝相”動画公開 妻・仲里依紗から「寝室を別にしたい」申し出 「俳優のマジな睡眠動画はレア」
俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。寝姿を公開した。
【動画】「完全にアウト」“寝相”動画を公開した中尾明慶
中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題となっていた。
「寝室を夫婦別にするかはこれを見てから決めてください」と題した動画では、中尾が実際に寝相を検証。数日にわたって寝ている姿を公開した。仲側のベッドに近付いていく姿に「危ない」などコメントしつつ、動画を見ていた中尾。2日目には隣のベッドに足がかかってしまっていた。
中尾も「完全にかかってます」と確認。自身の寝相を分析しながら「これはもうダメです。俺も許しません、こいつのこと。完全にアウトですね」と反省。「どうすることもできないんだよ」と落ち込んだ様子で「寝る最初のスタイルをちゃんとしようと、か、うつ伏せで寝るか」など改善に向けて案を練っていた。
ファンからは「俳優のマジな睡眠動画はレアですね」「仲良し夫婦の証拠」「俳優さんの寝ている姿は普通に斬新すぎる」といったコメントが寄せられた。
【動画】「完全にアウト」“寝相”動画を公開した中尾明慶
中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題となっていた。
「寝室を夫婦別にするかはこれを見てから決めてください」と題した動画では、中尾が実際に寝相を検証。数日にわたって寝ている姿を公開した。仲側のベッドに近付いていく姿に「危ない」などコメントしつつ、動画を見ていた中尾。2日目には隣のベッドに足がかかってしまっていた。
ファンからは「俳優のマジな睡眠動画はレアですね」「仲良し夫婦の証拠」「俳優さんの寝ている姿は普通に斬新すぎる」といったコメントが寄せられた。