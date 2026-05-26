山田涼介（Hey! Say! JUMP）が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木』（読売テレビ／日本テレビ系）が7月5日よりスタートする。山田が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】まるで現役大学生！？ 山田涼介、33歳の誕生日ケーキショットで見せた衝撃のビジュアル）

山田が演じるのは、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠。山田は「撮影頑張る悠君。」と綴り、真剣な表情で台本を開く姿、さらに「現場でお祝いしてもらって嬉しい山田君」とバースデーケーキを持つ記念写真をアップしている。山田は5月9日に33歳の誕生日を迎えた。

コメントには「現役大学生いける」「何しても可愛い山田君ｯｯ」「かっこいい、かわいい、色んな表情見せてくれるの沼すぎて」といった声が集まっている。

山田はRyosuke Yamadaとして、初のドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』が6月に控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）