滋賀県草津市の工事現場で5月26日、地下に流し込まれたセメントに、男性作業員2人が巻き込まれ死亡しました。

【写真を見る】【速報】流し込んだセメントに巻き込まれ… 地下で作業していた20代の男性作業員2人が死亡 滋賀・草津市 農業用水管の古いパイプにセメント注入しふさぐ作業中

26日午前10時半ごろ、滋賀県草津市西草津の工事現場で、「男性が工事中に12m下でセメントをかぶり息をしていない」と工事関係者から消防に通報がありました。

滋賀県警によると、県の公共工事で地下12mで作業をしていた男性作業員2人（26歳・28歳）が、セメントを流し込んだ際に巻き込まれたということです。

県警と消防によると、2人は心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、さきほど死亡が確認されました。

滋賀県や県警によると、農業用水管の古いパイプにセメントを注入してふさぐ作業が地下の空間で行われていたということで、他の作業員がいたかどうかも含めて調べています。

県警は、業務上過失致死の疑いも視野に捜査しています。