指原莉乃が5月17日、Instagramを更新。自身のファッションを公開したが、“高級ネックレス”に注目が集まっている。

「指原さんはこの日、《ネックレスお気に入りです》といって私服らしき姿を投稿しました。夏っぽいヘルシーな服装でしたが、胸元に光っているのは、高級ブランドのハリー・ウィンストンのネックレス。この姿に、驚く声も多数寄せられました」（芸能記者）

同ブランドといえば、世界的なセレブも愛用するほどのハイブランド。中には100万円以上もするジュエリーも多い。

「指原さんと言えば、2025年のYouTubeで、エルメスの『ケリージャンプ』というこれまた高級バッグを購入したことを公表していました。このバッグも、数百万円するものもあるため、当時は大きな騒ぎになりました。それ以外にも、ハイブランドのジュエリーなどを購入したとたびたびYouTube等で明かしてきた指原さん。ジュエリーブランド『ヴァン クリーフ＆アーペル』の230万円のブレスレットウォッチを購入したと明かしたこともありました。かねてからちらつかせてきた“ハイブラ好き”が、今回の投稿でも現われているようです」（同前）

いつの間にかセレブな生活を謳歌するようになった指原だが、これにはやはり、彼女のタレント業以外での成功の影響が大きいようだ。

「もともとはAKB48のメンバーとして、アイドル活動で注目を浴びた指原さん。ところが卒業後は、カラーコンタクトやコスメブランドでのプロデュース業に精を出し、なかでも『＝LOVE』など3グループのアイドルのプロデューサーとして、大成功を収めています。

一方、2022年にはバラエティ番組『かまいたちの知らんけど』（毎日放送）で『マンション2戸持ってるんですよ』と明かしていました。投資用の所有のようで、資産形成もしっかりしている様子です。

収入がどれほどなのかはわかりませんが、テレビ番組などでもたびたびセレブ暮らしを明かしてきた指原さんですから、ハイブランドに囲まれていることも意外ではないのかもしれませんね」（同前）

チラ見えする指原の生活ぶりから、今後も目が離せない。