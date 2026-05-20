宇崎竜童、舘ひろしに疑問を直撃 ハーレーから両手離しで「どうやってショットガンをぶっ放すのか」
俳優・舘ひろし（76）、宇崎竜童（80）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントの舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役を宇崎が演じる。撮影で宇崎は「生まれてハーレーにまたがった」と明かしながらヘルメットを外して爆走することも経験し「うれしかった」と笑顔。また「どうやって両手をハンドルから離してショットガンをぶっ放すのか疑問だった。撮影の休憩時間にお尋ねしました。謎を解いていただいて胸がスッキリしました」とニヤリとし「相棒役は1つの自分の記録に残る役をやれたんじゃないか」と喜んでいた。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、黒川想矢（16）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢が配役されている。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、黒川想矢（16）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢が配役されている。