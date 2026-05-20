モバイルオーダーで注文できる最新スタイルの麻辣湯

東急東横線・代官山駅を出て徒歩約1分の場所に2025年12月にオープンした「転転麻辣湯」。

Z世代を代表するマーケティング会社「僕と私と株式会社」が、中国発祥の麻辣湯を日本人ならではの視点でプロデュースし、再構築しています。

お店はビルの1階。ウインドウに大きく店名が描かれていてすぐに見つけられます。

キャッチーでユニークな店名には、“味の流れが転じ、気分までハッピーに転じてほしい”と言う想いが込められているんだそう。

麻辣の痺れる辛さをイメージした、赤が基調のポップな店内。2人掛けのテーブル席が4つ、カウンター席が6席あります。

麻辣湯屋さんといえば、ショーケースに並んだ具材をセルフでピックアップするお店が一般的ですが、「転転麻辣湯」では各テーブルに置かれている二次元コードをスマホで読み込んでオーダーします。順番を気にせず、席に座ったままじっくり吟味できるのもうれしいポイント。

スマホ画面

メニューは、具材を選べるベーシックな「カスタマイズ麻辣湯」600円〜や、「転転坦々麺」1650円などがラインナップ。今回はお店で一番人気の「転転麻辣湯スペシャル」1870円を注文します。

スマホ画面

辛さレベルは1〜4辛の4段階。辛いものに自信がない人は、まずはほんのりとした辛さが楽しめる1辛から試してみるのがおすすめだそう。

スマホ画面

麺の種類は「さつまいも春雨」、「細春雨」、「太春雨」、「中華麺」からセレクトできます。カートに追加を押して注文ボタンを押せばオーダー完了です。今回は1番人気のさつまいも春雨をチョイス。もちっとした食感でスープがよく絡むのが特徴です。

どの春雨麺もヘルシーにさらっと食べられるため、麺の量を1.5倍（プラス110円）に変更する女性も多いそうです。



「転転麻辣湯スペシャル」は、具材があらかじめ決まっているメニューで、鶏団子、白菜、レンコン、ヤングコーン、小松菜、もやし、ミニトマト、うずらの卵、きくらげ、お好みの麺の10種類が入っています。具材のセレクトに悩む必要はなく、麻辣湯を初めて食べる人におすすめ！

「転転麻辣湯スペシャル」1870円

しじみの和風だし汁をベースに、お店オリジナルのホアジャオラー油でピリっと辛さをまとわせた麻辣湯。今回は1辛を注文しました。

まずはスープをひと口いただきます。舌がビリっと痺れるホアジャオの刺激と、だしのコクが合わさって、思わず飲み進めてしまう辛うまスープ。一般的な本場スタイルの麻辣湯に比べて和風であっさりしていて、クセもないので初心者さんにもおすすめです。

スープに浸ったつるつるのさつまいも春雨とスープが絡んでおいしい！ しゃきしゃきのレンコン、こりこり食感のきくらげ、鶏団子はふわふわで噛むほどに味わい深いです。いろんな具材が入っているので飽きずに食べ進めることができます。

（左から）ラー油、ホアジャオラー油、ニンニク

（左から）粉ミルク、痺れホアジャオ

「もう少し辛くても大丈夫かも？」という場合は、各テーブルの上にある無料の「ホアジャオラー油」や「ニンニク」、粉末状の「痺れホアジャオ」で辛さをプラスして味変することができます。辛くて食べきれないかもという人には、味をマイルドにできる「粉ミルク」もあり、やさしいサービスが充実しています。



店舗限定のかわいい具材キャラに胸キュン

「キーホルダー」各550円

店内では、麻辣湯の具材をモチーフにしたオリジナルグッズも販売。それぞれの具材にマッチした表情豊かなキャラクターに癒やされます。店舗限定で販売しているので、ぜひ来店した記念にゲットしてみてくださいね。

取材時（2026年3月）には、麻辣湯を注文するとオリジナルシールが1枚もらえるキャンペーンを実施していました。全キャラコンプリートしたくなってしまいそうです。

日本人ならではの視点で、さらにおいしく便利にアップデートされた最新の麻辣湯店「転転麻辣湯」。 営業時間の幅も広く、ディナーは翌日の朝まで営業しているので、時間を気にせずゆっくりと過ごすことができます。新感覚な麻辣湯をぜひ味わってみてくださいね。



■転転麻辣湯（てんてんまーらーたん）住所：東京都渋谷区代官山町20-9 サザン代官山 1-CTEL：070-2262-5664営業時間：ランチ11〜15時(14時30分LO)、ディナー18〜翌4時(3時LO)定休日：なし

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Text：藤原早菜（vivace）

Photo：樋口紗季（vivace）

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