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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「同志社国際が隠そうとしてる事？玉城デニーの墨付きの「民泊コース」がヤバそう！？」を公開した。動画では、同志社国際高校の沖縄研修旅行における「民泊学習」の偏向性や、転覆事件発生時の教員の対応について強い怒りを持って語っている。



冒頭、竹田氏は産経新聞の「文科省 民泊学習も調査」という見出しが書かれた紙面を示し、同校の研修旅行で選択できた「民泊学習」の問題点を指摘。地元の活動家の家に宿泊し、基地問題などの話を聞くプログラムであるとし、「船に乗るよりも、活動家の家に泊まる方がもっと思想洗脳しやすい」と、教育の公平性に欠けると非難した。



中盤では、文科省が個別の高校を直接調査するのは「本来ありえない」ことであり、事態の深刻さを強調する。文科省が学校法人同志社に学習内容の報告を求めたものの、学校側が「回答を留保している」と報じられた点について、「文科省に知られたらやばい内容だったんですかね」と推測。仮に調査で不適切な内容が発覚すれば大炎上するとし、学校側が「証拠隠滅に走ってんじゃないですか」と厳しい見方を示した。



さらに動画終盤では、辺野古でのカヌー転覆事件の際、引率教員が陸地で待機していた問題に言及。生徒自身が浅瀬を見つけて避難した状況に対し、点呼を取るのが当たり前だとし、「もし何かがあった時のための引率じゃないんですか」と本来の役割を果たしていないと一刀両断。「本当に大人たちの体たらく」と憤りを露わにした。



最後に竹田氏は、一連の教育プログラムの不適切さを徹底的に追及すべきだと主張し、「同志社は徹底的に丸裸にしてほしい」と強い提言を残して動画を締めくくった。