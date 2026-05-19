「名探偵コナン」声優陣の高齢化、中国メディア「作品に影響を与え始めている」

2026年5月17日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」の声優陣の高齢化に言及した記事が掲載された。

記事はまず、「先ごろ、毛利蘭役を長年務めた山崎和佳奈さんの訃報が多くのネットユーザーの注目を集め、世界中の『名探偵コナン』ファンが深い悲しみに包まれた。山崎さんの逝去はこれまで長らく見過ごされてきた問題を改めて浮き彫りにした。それは『名探偵コナン』の声優陣の高齢化が深刻なレベルに達しているということだ」と述べた。

続けて、主要キャラクターを担当する声優陣の現時点での年齢について、江戸川コナン役の高山みなみは62歳、灰原哀役の林原めぐみは59歳、工藤新一役の山口勝平は60歳、毛利小五郎役（2代目）の小山力也は62歳、赤井秀一役の池田秀一は76歳、安室透役（2代目）の草尾毅は60歳、服部平次役の堀川りょうは68歳、小嶋元太役の高木渉は59歳、円谷光彦役の大谷育江は60歳、吉田歩美役の岩居由希子は54歳、阿笠博士役の緒方賢一は84歳だと紹介した。

記事は、「これらはいずれもアニメに頻繁に登場するレギュラーキャラクターだが、主要キャスト全体の平均年齢は65歳に達している。日本アニメ界全体を見渡しても、ここまで声優の高齢化が進んでいる作品は、20年から30年にわたって連載・放送が続く『ONE PIECE』や『名探偵コナン』くらいだろう」と指摘した。

その上で、「このような深刻な高齢化は作品にもさまざまな課題をもたらしている。キャラクターと声の違和感が年々強まっていることや声優の健康問題、新しい声優に交代した際の適合度などが挙げられる。こうした問題は徐々に作品のクオリティーや視聴体験に影響を与え始めている。声はアニメの魂とも言える存在だからだ」と論じた。

また、「私たちは『名探偵コナン』は永遠に続くものだと思い込んでいる。コナンはいつまでも7歳の小学生であり、蘭も永遠に17歳の高校生のままだと感じてしまうのだ。しかし、時間ほど無情なものはない。時間はわれわれの未練に合わせて歩みを止めることはなく、気づかぬうちにあらゆるものを静かに変えていくのだ」と言及した。

そして、「『名探偵コナン』もそろそろ完結を考える時期ではないかと真剣に考えるべきなのかもしれない。すべての声優が私たちの前から去ってしまうのを待つより、彼らがまだ声を届けられるうちにふさわしい結末を見せてほしいと思うのだ」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）