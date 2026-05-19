タランティーノ幻の『キル・ビル』新作、SHINeeオンユ主演ホラーも SSFF＆ASIA「Global Spotlight Award」最終候補発表
米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026』（SSFF＆ASIA）は15日、「Global Spotlight Award」の最終ファイナリスト5作品を発表した。クエンティン・タランティーノ監督による『キル・ビル』幻のエピソードや、SHINee・オンユ主演ホラー、NBAのスター選手ステフィン・カリーの共同監督作など、映画界やエンターテインメント界を横断する豪華ラインナップとなった。
【画像】『キル・ビル』の「幻の章」…『Yuki’s Revenge』
同アワードは、映画監督や俳優、アーティストらがショートフィルムを通じ、現代社会の課題や新技術、創造性に光を当てる活動を称えるもの。2026年で6回目を迎える。
今回ノミネートされたのは、チャーリー・カウフマン監督『青い世界の扉が開くとき』、クエンティン・タランティーノ監督『Yuki’s Revenge』、ステフィン・カリーとベン・プラウドフット監督によるドキュメンタリー『The Baddest Speechwriter of All』、Jong-gyun Park監督『4時44分 恐怖の時刻』、ショーン・ベイカー監督『サンディワラ』の5作品。
『Yuki’s Revenge』は、クエンティン・タランティーノ監督が構想していた『キル・ビル』の“幻の章”として知られるエピソードを映像化した短編。人気オンラインゲーム「フォートナイト」内で公開されたことでも話題を集めた。
また、『サンディワラ』では、2023年のアカデミー主演女優賞を受賞したミシェル・ヨーが主演。2025年のアカデミー賞で作品賞など主要5部門を制したショーン・ベイカー監督とのタッグが実現した。女性の生き方や文化的アイデンティティーをテーマに、マレーシア・ペナンを舞台に描く。
韓国からは、SHINeeのオンユが主演を務めたオムニバスホラー『4時44分 恐怖の時刻』が選出。OTT配信作品として1話4分4秒×8話で展開され、後に44分版として再編集された注目作だ。
さらに、NBAを代表するスター選手のカリーは、『The Baddest Speechwriter of All』で共同監督を担当。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの顧問弁護士兼スピーチライターだった人物の証言を通し、公民権運動の舞台裏に迫る。
映画祭期間中には、『青い世界の扉が開くとき』『サンディワラ』『4時44分 恐怖の時刻』を東京会場とオンライン会場で特別上映・配信する。最終結果は、ショートフィルムの日である6月4日に発表される。
『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026』は、5月26日から6月9日まで東京会場で開催。オンライン会場は5月25日から6月30日まで展開される。
同アワードは、映画監督や俳優、アーティストらがショートフィルムを通じ、現代社会の課題や新技術、創造性に光を当てる活動を称えるもの。2026年で6回目を迎える。
今回ノミネートされたのは、チャーリー・カウフマン監督『青い世界の扉が開くとき』、クエンティン・タランティーノ監督『Yuki’s Revenge』、ステフィン・カリーとベン・プラウドフット監督によるドキュメンタリー『The Baddest Speechwriter of All』、Jong-gyun Park監督『4時44分 恐怖の時刻』、ショーン・ベイカー監督『サンディワラ』の5作品。
『Yuki’s Revenge』は、クエンティン・タランティーノ監督が構想していた『キル・ビル』の“幻の章”として知られるエピソードを映像化した短編。人気オンラインゲーム「フォートナイト」内で公開されたことでも話題を集めた。
また、『サンディワラ』では、2023年のアカデミー主演女優賞を受賞したミシェル・ヨーが主演。2025年のアカデミー賞で作品賞など主要5部門を制したショーン・ベイカー監督とのタッグが実現した。女性の生き方や文化的アイデンティティーをテーマに、マレーシア・ペナンを舞台に描く。
韓国からは、SHINeeのオンユが主演を務めたオムニバスホラー『4時44分 恐怖の時刻』が選出。OTT配信作品として1話4分4秒×8話で展開され、後に44分版として再編集された注目作だ。
さらに、NBAを代表するスター選手のカリーは、『The Baddest Speechwriter of All』で共同監督を担当。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの顧問弁護士兼スピーチライターだった人物の証言を通し、公民権運動の舞台裏に迫る。
映画祭期間中には、『青い世界の扉が開くとき』『サンディワラ』『4時44分 恐怖の時刻』を東京会場とオンライン会場で特別上映・配信する。最終結果は、ショートフィルムの日である6月4日に発表される。
『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026』は、5月26日から6月9日まで東京会場で開催。オンライン会場は5月25日から6月30日まで展開される。