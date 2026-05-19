吉祥寺15店舗のバーテンダーが1日集結！ コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」

記事ポイント 吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限定のカクテルイベントが2026年5月24日（日）にコピス吉祥寺で開催されますリストバンド1枚（前売3,000円）でシェイクカクテル・地産地消カクテルの試飲や賛助会15社の試飲ブースが楽しめます子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も同時開催で、家族連れでも参加できます 吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限定のカクテルイベントが2026年5月24日（日）にコピス吉祥寺で開催されますリストバンド1枚（前売3,000円）でシェイクカクテル・地産地消カクテルの試飲や賛助会15社の試飲ブースが楽しめます子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も同時開催で、家族連れでも参加できます

吉祥寺に点在するBARが一堂に会する初のイベントが、2026年5月24日（日）の1日限りで開催されます。

コピス吉祥寺と、BAR文化の普及を目的に活動する「吉祥寺カクテルラボラトリー」が共催するこのイベントは、BAR初心者から愛好家まで幅広い層を対象にしています。

入場は無料で、リストバンドを購入することでメインイベントに参加できます。

コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」





日程：2026年5月24日（日）時間：12:00〜18:00会場：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場（東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号）入場料：無料（カクテルマーケットメインイベント参加は有料）共催：コピス吉祥寺／吉祥寺カクテルラボラトリー後援：武蔵野市／武蔵野市観光機構／武蔵野商工会議所／吉祥寺活性化協議会アクセス：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

「吉祥寺カクテルマーケット」は、吉祥寺にBAR文化を根付かせることを目的に企画された、吉祥寺初のBARイベントです。

BAR FORT、SCREW DRIVER、BAR Deguise、BAR Xaos、HARD SHAKE BAR130 をはじめとする吉祥寺の15店舗のBARが参加し、コピス吉祥寺 A館3階のGREENING広場を舞台に、シェイクカクテル・ステアカクテル・ビルドカクテルが提供されます。

武蔵野市産農産物を使った地産地消カクテルも用意されており、地域の食材を活かした一杯も味わえます。

参加にはリストバンドの購入が必要で、前売販売は3,000円（リストバンド1人分＋お手軽チケット1,000円分）、当日販売は3,000円（リストバンド1人分）です。

お手軽チケットは1,000円で200円×5枚のセット構成で、リストバンドなしでも別途購入してドリンクやフードを楽しめます。

支払いは現金のみとなっています。

参加店舗と賛助会試飲ブース





カットグラスのミキシンググラスをバースプーンで静かにステアするバーテンダーの手元が、BAR空間の奥行きとともに写し出されています。

今回集結する15店舗のバーテンダーは、シェイク・ステア・ビルドの3スタイルでカクテルを提供します。





ライムとミントが鮮やかなモヒート系カクテルが、プラスチックカップの中でステアされています。

イベント会場ならではの気軽な形式で、本格的なバーテンダーの技術が体験できます。





アンティーク調の木製メッシュキャビネットに複数のスピリッツボトルが並ぶ棚は、吉祥寺のBARが持つ奥深い品揃えを象徴しています。

イベントには賛助会として、アサヒビール、エシカル・スピリッツ、KIKAI RUM、バカルディ ジャパン、ブラウンフォーマンジャパンなど15社が参加し、各社おすすめ商品の試飲ブースが設けられます。

参加店舗はBAR FORT、SCREW DRIVER、BAR Deguise、BAR Xaos、HARD SHAKE BAR130、BAR THE KID、The Wigtown、BAR AOTETSU、First CIRCLE、BAR Zebec、ALBATROSS KICHIJOJI、Bar Seek Door、shotbar Page、bar astar、Bistrante SHAFTの15店舗です。

お子様向けノンアルコールカクテル体験

リストバンド購入者の同伴のお子様を対象に、無料のワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」が開催されます。

クランベリージュースとグレープフルーツジュースをシェイクして、ノンアルコールカクテル「バージンブリーズ」を作るプログラムで、プロのバーテンダーが指導します。

シェイカーを実際に振る体験ができるため、子どもも大人と一緒にBARの空気を楽しめます。

チケット詳細





前売販売：3,000円（リストバンド1人分＋お手軽チケット1,000円分）／販売場所：HARD SHAKE BAR130 他当日販売：3,000円（リストバンド1人分）お手軽チケット：1,000円（200円×5枚）支払い：現金のみリストバンド・チケットの返金不可（チケットの追加購入は可能）

お手軽チケットは200円×5枚のセット構成で、当日限り有効です。

リストバンドを購入した場合はカクテルが都度精算なしで楽しめますが、お手軽チケットのみでも会場内のドリンクやフードを1杯単位で注文できます。

前売購入ではお手軽チケット1,000円分が付いてくるため、前売のほうがお得な構成になっています。

キッチンワゴン・会場アクセス





フードの提供は、吉祥寺の大人の隠れ家ワインビストロ「Hidamari」がキッチンワゴンで出店します。

コピス吉祥寺への登場は今回が初となり、おつまみを中心としたメニューが用意されます。

フードの一部はリストバンドなしでも別途有料で購入できます。





木製デッキとプランター花壇・緑化エリアで構成されたGREENING広場が、当日のイベント会場となります。

屋外テラスの開放的な空間で、吉祥寺の青空の下でカクテルが楽しめます。

雨天決行・荒天中止となっています。





緑色の柱とcoppiceロゴが目立つコピス吉祥寺は、JR・京王井の頭線の吉祥寺駅北口から徒歩2分の立地です。

A館3階のGREENING広場がイベント会場で、駐車場は100台分が用意されています。





吉祥寺駅北口バスターミナルからA館への経路が赤矢印で示されたアクセスマップです。

イベントの詳細はコピス吉祥寺の公式サイトに掲載されています。

吉祥寺の15店舗のバーテンダーが手がけるシェイク・ステア・ビルドの3スタイルに加え、武蔵野市産農産物を使った地産地消カクテルも楽しめる1日限りの構成です。

子ども向けワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も無料で開催されるため、家族連れでも参加できます。

前売チケット（3,000円）にはお手軽チケット1,000円分が付属しており、当日購入よりお得に入場できます。

コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」の紹介でした。

よくある質問

Q. リストバンドがなくても会場内のフードやドリンクを楽しむ方法はありますか？

A. お手軽チケット（1,000円／200円×5枚）を購入することで、リストバンドなしでもドリンクやフードを1杯・1品単位で注文できます。

ただし、リストバンドを持つ参加者のほうがお得な構成となっています。

Q. 子ども向けのノンアルコールカクテル体験は別途費用がかかりますか？

A. リストバンド購入者の同伴のお子様は無料で参加できます。

クランベリージュースとグレープフルーツジュースをシェイクしてノンアルコールカクテル「バージンブリーズ」を作るワークショップで、プロのバーテンダーが指導します。

Q. 前売チケットの販売場所はどこですか？

A. HARD SHAKE BAR130をはじめとする複数の場所で販売されています。

詳細はコピス吉祥寺の公式サイトに掲載されています。

Q. 雨天の場合、イベントは開催されますか？

A. 雨天の場合は決行となりますが、荒天の場合は中止となります。

また、予告なく変更・中止される場合があります。

最新情報はコピス吉祥寺の公式サイトで案内されます。

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