ココリコ遠藤の妻、前髪の悩みを告白し皮膚科を受診「要は老化ってことね」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日に自身のアメブロを更新。前髪が薄くなってきたという悩みを明かした。

この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」と切り出し「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり気にしなかったんだけど最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と悩みを告白した。

続けて「思い切って皮膚科に行ってみたら」と明かし、診断結果について「ホルモンの乱れが原因で前髪、薄くなってるらしいって」と説明。「要は老化ってことね」とショックを受けた様子でつづった。

医師からは「更年期による影響を考慮した対策をした方がいいですよって言われて」といい「ストレスを溜めない」「シャンプーなどを変えてみる」などのアドバイスを受けたことを報告。「前よりも疲れやすくなったし肌にもシワ、シミ、たるみ いろんな悩み増えまくり やっぱり老いには勝てないね」と心境を吐露した。

最後に「でも子供たちはどんどんヤンチャになるし私も頑張らねば」と前向きな言葉でつづり、ブログを締めくくった。