タレントの藤本美貴（４１）とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（５０）夫妻が１９日、都内で行われた電機メーカー「カシオ新製品発表会」に出席した。

庄司は「ミキティー！！」と叫びながら、夫婦そろって登場。藤本は笑いながら、同社のヒアリングアシストイヤホンの「ｅａｒＵ（イアユー）」を装着。ガヤガヤと音がする環境下で２人の話し声がクリアに聞こえる体験をした。庄司は「まわりのガヤガヤも聞こえながらも、美貴ちゃんの声がストレートに聞こえる。違和感ないし」と感激した。

製品を使用すると小声でもはっきり聞こえることから、藤本は庄司に「バラードバージョンの『ミキティー』を聞きたいですね。バラードバージョンがあるんですよね。普段、大きい声で叫んでるけど、街中で一般の方に話しかけられた時、『ミキティー』と言う時はバラードバージョンで言うんですよね」と庄司に質問した。

庄司は「皆さんに迷惑がかからないように、バラードバージョンでやる場合があるんです。しっとりバラードバージョンでやります」と、イベント中、藤本に絶叫バージョンではなく、バラードバージョンで話した。