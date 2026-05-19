明るいキャラクターと愛嬌たっぷりのルックスで人気を集めるものまねタレントが、5月14日にInstagramを更新。出演番組の告知とともに公開した“激やせ”近影に、驚きの声が相次いでいる。

その人物とは、りんごちゃん（37）だ。最近はテレビ番組のダイエット企画で名前を聞く人も多いだろう。今年1月放送の『熱狂マニアさん！』（TBS系）では、“運動なし”の「缶詰ダイエット」に挑戦。「人生最高レベル」だという体重88kgから、わずか10日間で6.5kgの減量に成功していた。

「りんごちゃんは最近、同番組で3月にスーパーで購入できる低糖質・低カロリー食材を使った『スーパーダイエット』、4月には“1日3食回転寿司のみ”という『回転寿司ダイエット』にも挑戦しています。

もはや“月イチ恒例”といえるほど企画の常連になっていますが、毎回しっかり結果を出しているんです。リバウンドもなく、体重は当初の88kgから72kg台まで減少。SNSにアップされる近影からも、ダイエット効果がはっきり見て取れます」（芸能ライター）

そんなりんごちゃんは今回の投稿で、ゲスト出演した番組『発見！あおもり深世界 なぜ青森が選ばれる？〜増える外国人観光客〜』（NHK）をPR。公開されたオフショットでは、ウェーブのロングヘアで唇を尖らせた表情を見せており、以前よりフェイスラインがシャープになった印象だ。

投稿のコメント欄には、

《見るたびにべっぴんさんになってるー！》

《こんな可愛くなってどうしたん!?》

《めちゃくちゃカワイイし肌もキレイ！》

など、絶賛の声が続出している。

「激変ぶりでいうと、4月26日にInstagramで披露した金髪のウィッグ姿も印象的でした。口元のピアスや大胆に開いた胸元、指いっぱいにつけたリングなど、かなりギャルっぽい雰囲気で、《PUFFYの由美ちゃんに見える》といった声もあがっていました。

今回の投稿でも、痩せたことで目元の印象がより際立ったこともあり、《村重かと思った》と村重杏奈さん（27）の名前が挙がったほか、《しょこたんに似てる》と中川翔子さん（41）を連想する人も。ダイエットに成功してビジュアルの幅が広がったことで、今後はものまねのレパートリーにも変化が出てくるかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

“激やせ”による変化は、りんごちゃんの新たな魅力や可能性をさらに広げているのかもしれない。