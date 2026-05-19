メンバー入りしたネイマール Photo/Getty Images

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ブラジルサッカー連盟は、今夏のワールドカップに向けたメンバー26名を発表した。

注目のFWネイマール（サントス）は最終的にメンバー入りを果たし、自身4度目のW杯に挑む。また、3月の代表戦で招集され注目を集めた今季プレミアリーグ22得点のFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）も選出された。

一方ジョアン・ペドロ、エステバン（ともにチェルシー）、リシャルリソン（トッテナム）、アントニー（ベティス）といったメンバーは選外となった。

グループCのブラジル代表は、モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と決勝ラウンド進出を争うことになる。

発表されたメンバーは以下のとおり。

GK
アリソン・ベッカー（リヴァプール）
エデルソン・モラエス（フェネルバフチェ）
ウェヴェルトン（グレミオ）

DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
ブレーメル（ユヴェントス）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
イバニェス（アル・アハリ）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ウェズレイ（ローマ）

MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

FW
エンドリック（リヨン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
ルイス・エンヒキ（ゼニト）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ネイマール（サントス）
ハフィーニャ（バルセロナ）
ハイアン（ボーンマス）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）