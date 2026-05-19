ブラジルサッカー連盟は、今夏のワールドカップに向けたメンバー26名を発表した。



注目のFWネイマール（サントス）は最終的にメンバー入りを果たし、自身4度目のW杯に挑む。また、3月の代表戦で招集され注目を集めた今季プレミアリーグ22得点のFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）も選出された。



一方ジョアン・ペドロ、エステバン（ともにチェルシー）、リシャルリソン（トッテナム）、アントニー（ベティス）といったメンバーは選外となった。





グループCの ブラジル代表 は、モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と決勝ラウンド進出を争うことになる。発表されたメンバーは以下のとおり。GKアリソン・ベッカー（リヴァプール）エデルソン・モラエス（フェネルバフチェ）ウェヴェルトン（グレミオ）DFアレックス・サンドロ（フラメンゴ）ブレーメル（ユヴェントス）ダニーロ（フラメンゴ）ドウグラス・サントス（ゼニト）ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）イバニェス（アル・アハリ）レオ・ペレイラ（フラメンゴ）マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）ウェズレイ（ローマ）MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）ダニーロ（ボタフォゴ）ファビーニョ（アル・イテハド）ルーカス・パケタ（フラメンゴ）FWエンドリック（リヨン）ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）イゴール・チアゴ（ブレントフォード）ルイス・エンヒキ（ゼニト）マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド） ネイマール （サントス）ハフィーニャ（バルセロナ）ハイアン（ボーンマス）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）