ネイマール4度目のW杯へ！ プレミアで猛威のI・チアゴも選出 ブラジル代表、北中米W杯メンバー26名を発表
ブラジルサッカー連盟は、今夏のワールドカップに向けたメンバー26名を発表した。
注目のFWネイマール（サントス）は最終的にメンバー入りを果たし、自身4度目のW杯に挑む。また、3月の代表戦で招集され注目を集めた今季プレミアリーグ22得点のFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）も選出された。
一方ジョアン・ペドロ、エステバン（ともにチェルシー）、リシャルリソン（トッテナム）、アントニー（ベティス）といったメンバーは選外となった。
発表されたメンバーは以下のとおり。
GK
アリソン・ベッカー（リヴァプール）
エデルソン・モラエス（フェネルバフチェ）
ウェヴェルトン（グレミオ）
DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
ブレーメル（ユヴェントス）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
イバニェス（アル・アハリ）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ウェズレイ（ローマ）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
FW
エンドリック（リヨン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
ルイス・エンヒキ（ゼニト）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ネイマール（サントス）
ハフィーニャ（バルセロナ）
ハイアン（ボーンマス）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）