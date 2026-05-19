今日19日(火)も、日中は広く晴れますが、北海道は曇りや雨で、沖縄は梅雨空です。夕方以降は、九州と四国も雨の所が増えてきます。

北海道に湿った空気 沖縄付近には前線

今日19日(火)も、本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。北海道には、高気圧の縁をまわる湿った空気が入るでしょう。一方、前線が沖縄付近に延びます。この前線は次第に北上するでしょう。



北海道は一日を通して雲が多く、北部では午前中ほど広く雨が降りそうです。午後は東部や南西部も所々でにわか雨があるでしょう。

東北から中国地方にかけては広く晴れて、急な雨もなさそうです。四国と九州は昼頃まで晴れるでしょう。夕方以降は雨の所が増えてきますので、お出かけの際に晴れていても雨具をご用意ください。沖縄は、本島地方や大東島地方で雨となり、雷を伴ってザッと強く降る所もあるでしょう。

最高気温 平年より高い 暑さ対策を

最高気温は、九州から東北は引き続き平年より高く、内陸を中心に30℃くらいの所が多いでしょう。西日本では今日も35℃に迫る所がありそうです。また、東北でも、福島など一部で35℃くらいまで上がるでしょう。各地、季節外れの暑さが続きます。熱中症に注意が必要です。

一方、北海道では日本海側で昨日18日より低く、この時期本来の気温になるでしょう。沖縄は、今日もおおむね平年並みで、やや蒸し暑く感じられそうです。