栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された事件。

【写真で見る】地元消防団による呼びかけ「バイクに乗って動かない人物を目撃」

逃走する際、少年の1人が車に乗ることができず、ヒッチハイクで近くの駅まで移動した事が分かりました。

16歳の少年4人が実行役 闇バイトに応募がきっかけか

井上貴博キャスター：

指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と竹前美結容疑者（25）の夫婦2人が逮捕されました。現場から離れた栃木県内から、実行役の少年4人に指示をしていたとみられています。

実行役とされる16歳の男子高校生4人も逮捕されました。一部の少年は「夫婦に頼まれてやった」と供述しているということです。

少年4人が栃木県上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）が死亡。胸などに20か所以上の刺し傷と切り傷があり、臓器に達する傷もあったといいます。

実行役の1人が闇バイトに応募したことがきっかけとなったとされています。

18日午後4時過ぎの警察からの発表で、白い高級車は第三者から指示役とみられる夫婦が借りて、少年に貸したということが新たにわかりました。また、容疑を否認している少年も一部いるということです。

「16歳は“使い勝手”が良い」刺し傷20か所以上の凄惨な犯行はなぜ？

井上貴博キャスター：

16歳の少年たちは、なぜ実行役として犯行に及んだのでしょうか。

元警視庁捜査1課理事官の副島雅彦さんによると「16歳は“使い勝手”が良い」といいます。

また今回の事件は、刺し傷などが20か所以上という残忍な犯行でした。副島さんによると「経験の浅い子どもは『やらなかったら自分がやられる』と精神的に支配され、言いなりになってしまう傾向がある」ということです。

元警視庁捜査1課理事官 副島雅彦さん：

16歳という年齢に私もショックを受けました。

16歳という年齢は、精神年齢的に非常に浅はかで、罪の重さを理解していません。指示する側（トクリュウ）からすると、精神的に支配しやすく“使い勝手”が良かったのだと思います。

16歳というと、体格は大人と同じで、体力的にも（実行役として）問題なかったのでしょう。

そして、4人が仲間で同じ16歳ということで、少年たちの中で安心感のようなものが働いていたのではないでしょうか。

出水麻衣キャスター：

刺し傷が20か所以上という事件の凄惨さについては、どう見ていますか。

元警視庁捜査1課理事官 副島雅彦さん：

おそらくイヤホンマイクなどを通じて指示を受けていて、指示役に完全に支配されている状況下であり、また実行役も身分確認などをされているでしょうから、「（指示通りに）やらないと、自分がやられる」という心理だったと思います。

犯行内容は非常に残虐に見えますが、少年というのは意外と残虐性が出てしまったり、被害者の状態など現場が見えていない指示役が必要以上に乱暴な指示をしたりすることがあります。

また、仲間に危害を加えられる可能性から、逃げれないという心理もあったと思います。やらざるをえないという状況で、ある意味パニックに近い状態で犯行に及んだのではないかと考えています。

井上キャスター：

実行役は「使い捨ての駒」とも言われますが、少年たちの指示役として夫婦がいるといわれています。しかし、そのもっと上にも指示役がいるのではないでしょうか。

元警視庁捜査1課理事官 副島雅彦さん：

どこまであるのかはわかりませんが、今回の件は間違いなく、指示役とみられる夫婦の上にも指示役がいると思います。

夫婦はリクルーターであり、現場の指示役であり、見届け人であり、中心的なメンバーだと思います。さらに上の指示役が、現場の人間に指示をするというやり方が考えられます。

過去には同じ高校に… 4人の少年のつながりは？摘発恐れ口コミで集めたか

井上キャスター：

4人の少年のつながりにも注目しました。

▼少年A：14日（木）逮捕

相模原市 男子高校生（16）

現場付近で確保

スマホ・現金などは持たず

▼少年B：15日（金）逮捕

相模原市 男子高校生（16）

闇バイトに応募

白の高級外車を無免許で運転し、現場へ向かったか

▼少年C：16日（土）逮捕

相模原市 男子高校生（16）

▼少年D：16日（土）逮捕

川崎市 男子高校生（16）

現在は全員別の高校に通う高校生で、少年Aと少年Bが過去に同じ高校に通い、少年Bと少年Cは知人関係にあるということです。

今までは闇バイトなどに応募した人から実行犯を募っていましたが、1人にコンタクトを取り、そこから広げる手法に変わってきているという見方もあります。

副島さんは「摘発を恐れた指示役がリスク回避のため口コミでメンバー集めをしているのではないか」としています。

元警視庁捜査1課理事官 副島雅彦さん：

手法が変わってきている理由は、二つあると考えています。

一つ目は、実行犯は警察が100％捕まえているので、応募が集まりにくいことがあります。

そのため、口コミにより実行犯を集めているのではないかと思われます。

二つ目は、仮装身分捜査（＝いわゆるおとり捜査）という、警察が闇バイトへの応募を装って捜査をすることをおそれたのではないでしょうか。

事件現場の夜の様子、辺りを照らすのは、パトカーの赤色灯だけ。

事件はなぜ、人目につきにくい夜ではなく、朝に起きたのか。

現場周辺では、こんな証言も。

近隣住民

「バイクの人がぐるぐる回って、富山さんの家の前でも写真を撮っていたらしくて、だからこの地域の人はみんな警戒していた」

事件が起きる約1か月前から、「不審者を見た」という目撃情報が増え始めたといいます。

地元消防団の連絡網でも、「朝から（7時半くらいから10時頃まで）バイクに乗って動かない人物を目撃」と記載されています。

消防団や周辺住民などが警戒する中、なぜ朝なのか。取材で浮かび上がってきたのは、“ある時刻”です。

不審者が目撃されていたのは、午前9時ごろ。その時刻に、富山さん一家がいつも行っていたことがありました。

近隣住民

「富山さんは、前はゴボウをやっていたが、イチゴを始めて、家族が（畑に）行くのが9時ごろらしい。だから多分見ていたのでは。留守だったところを狙ったのでは」

未成年でも重い罪に 周囲の大人が「SOS」をキャッチする方法は

井上キャスター：

16歳は未成年ですが、強盗殺人罪は非常に重い罪に問われます。

▼通常：死刑または無期拘禁刑（刑法240条）

▼少年（18歳未満）：無期または10年以上20年以下の拘禁刑（少年法51条）

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士によると、「指示役とみられるこの夫婦も共謀共同正犯が成立すると、実行役と同じ量刑の可能性がある」といいます。

また「実行役の少年は出発点が単に闇バイトだとしても、安易な気持ちでやると重い罪が待っていることには変わりない」ということです。

こうした事件を、どのように食い止めていけばよいのでしょうか。

経済アナリスト 馬渕磨理子さん：

メディアを通じて伝えていくことは欠かせないと思います。

16歳は本当に子どもなので、周りの大人が気づけなかったのか、心苦しいところです。

家庭環境によっては親が気づくことは難しいのかもしれませんが、学校や地域社会がSOSをキャッチすることも難しいのでしょうか。

元警視庁捜査1課理事官 副島雅彦さん：

難しいとは思いますが、▼学校に行かなくなる、▼たちの悪い人と付き合いだす、▼夜遊びをする、▼服装の乱れといった点を周囲の大人がちゃんと見てあげることは重要です。

警察の言葉で「事後変化」という言葉があります。例えば、急にお金の使い方が荒くなったり、高級なブランド品を購入したりといった、犯罪を行った後に起こる変化のことをいいます。

犯行には関わってしまってはいますが、変化に気づくことができれば、深みにはまる前に助けることができます。

大人が声をかけて相談すれば、警察は守ってくれるので、取り返しがつかなくなる前に何とかすることはできるのではないかと思います。

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＜プロフィール＞



副島正彦さん

元警視庁捜査1課理事官

捜査1課に16年在籍し2020年定年退職

「ルーシー・ブラックマンさん事件」などの捜査に携わる



馬渕磨理子さん

経済アナリスト

日本金融経済研究所代表理事 “日本一バズる”アナリスト

様々なお金の話をわかりやすく解説