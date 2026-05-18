お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良が１７日放送のＡＢＥＭＡバラエティー「ななにー 地下 ＡＢＥＭＡ」＃１１８（午後８時）に出演し、全盛期の収入などについて明かした。

現在はお笑い芸人を続けながら、すし職人としても成功を収めている川島。２００９年の大ブレイク時には月収５００万円を稼ぎ、芸歴２１年の平均年収は８００万円だったと説明。「当時、他の事務所だったら多分１０億円稼いでたって言われていた」と、当時の人気ぶりを語った。

そんなとき、有名すし店の大将から「カウンター越しに１対１でお客さんと接するから、空気を読んで場を盛り上げられる芸人に向いている」という助言を受け、すし職人の道へ。現在は東京・恵比寿で週２日、コース２万５０００円の高級すし店を間借り営業しており、予約は３か月待ち。年収は芸人時代の平均の倍となる１６００万円へと大きく跳ね上がっていると告白。見事な転身ぶりにスタジオから驚きの声が上がっていた。

川島は菜月さんと２０１５年２月に結婚。同年６月に第１子女児、２０年２月に第２子男児が誕生したが、２５年７月に離婚を公表した。