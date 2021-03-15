川島章良は、吉本興業に所属するお笑いコンビ「はんにゃ」のツッコミ担当。1982年1月20日生まれ、東京都出身。
ナリナリドットコム
元妻は離婚後のブログで約2年前から5歳長男の発達の相談に行っていると告白
日刊ゲンダイDIGITAL
元妻はWEBメディアに川島の亭主関白な気質を明かしていたと芸能記者
Smart FLASH
同時に、相方の川島章良は離婚を報告した
オリコンニュース
「おいしくて調べたら、はんにゃの川島（章良）が作ってた」と説明
デイリースポーツ
「『はんにゃ.』へ改名することになりました！ .がつきました」と発表
中田と「不仲」になった理由について「無視されるようになって」と言及
スポニチアネックス
2016年に同番組で腎臓がんを告白してから、芸人人生が激変したと説明
J-CASTニュース
病名が、国指定の難病「特発性血小板減少性紫斑病」だったと明かした
山本圭壱のYouTube動画で、700万円の借金があることを告白した
副業がうまくいかず、ここ1年ほどで約700万円の借金ができたという
ABEMA TIMES
4月には「少しずつ食べられるようになり 体重もだいぶ増えてきたよ」と報告
アメーバニュース
2020年5月に「魔法のだしパックダイエット」という本を出版した川島