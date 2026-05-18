俳優の高畑裕太さんが2026年5月16日、強姦致傷容疑で逮捕（後に不起訴、被害者とは示談成立）された16年の事件をめぐり、声明を公開した。

16年8月に群馬県内のビジネスホテルで逮捕

高畑さんは16年8月、映画『青の帰り道』の撮影のため滞在していた群馬県前橋市内のビジネスホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕された。被害者とは示談が成立し不起訴となったが、所属事務所のマネジメント契約も解除された。

22年4月のインスタグラム投稿では、事件後に遺品整理のアルバイトを経て、介護施設でヘルパーとして約3年間勤務していたことを報告。19年に舞台で芸能活動を再開した。

事件から10年近くがたった26年5月、高畑さんはXで「この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声明を発表させていただく運びとなりました」として、公式サイトで声明を発表した。

「報道されたような『性的暴行』に該当する行為は行っておりません」

高畑さんは事件について「まず、ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です」とした上で、「しかしながら、報道されたような『性的暴行』に該当する行為は行っておりません。また、怪我を伴うような暴力行為も行っておりません」と主張した。

当時の詳細な事実経過については説明を控えるとした上で、「少なくとも、報道にあったような一方的に電話で呼び出し、無理やり室内に連れ込むといった事実はなく、事実と報道には大きな齟齬がありました」とした。

その上で、「当時所属していた事務所および撮影関係者が警察署内で待機しているところに、ホテル従業員の女性の『交際相手』を名乗る人物が怒鳴り込んできました」と告白。

当該人物は「元暴力団関係者」であり、「当時所属していた事務所および関係者に対して、高額な金銭要求が行われていた」とした。

「『示談をしたから不起訴』刑事手続の実態とは一致しない」

当時、高畑さんは「長期間不安定な立場に置かれるリスクを考慮」し示談に応じたが、「『示談をしたから不起訴になった』という単純な構図で本件を理解することは、刑事手続の実態とは一致しない」とも主張。

仮に起訴された場合には「無罪主張を行っていた」という。

当時、マスコミ報道と実態にはギャップがあったと高畑さんは受け止めているが、恐怖感のほか「自分が言葉を投じることによって、家族や、周囲の方々にまた迷惑をかけてしまうのではないかという想いが拭えなかった」ことから弁明を避けてきたという。

しかし、「いつかは自らの言葉で整理し、説明すべき時が来るのではないか」との考えが強まり、今回の声明に至ったとした。

現在は劇団を主宰し、表現活動を続けているといい「これまで以上に責任と自覚を持って、誠実に取り組んで参ります」と結んだ。

「高畑氏が語った女性の服装があまりにも出鱈目だった」

編集者で週刊現代の元編集長・山中武史氏は、高畑さんの声明を受け「週刊現代にこの女性側の告白記事が掲載された時の編集長は僕だった」とし、Xで思いをつづった。

「僕が『女性側の告白のほうが信頼できる』と確信した理由は、今でも覚えている」と当時を振り返り、「週刊文春で高畑裕太氏が『美人局だった』と主張する記事の中で、高畑氏が語った女性の服装があまりにも出鱈目だった」とした。

当時、証拠品として警察に提出されていた服装と、高畑さんの主張は大きく食い違っていたといい、「僕が今でも残念に思うのは、2016年当時は『性加害』についての日本社会の認識がまだまだ遅れていて、文春の『美人局』記事のほうが週刊現代の女性の告白よりも反響を呼んでしまったことだ」とつづった。

「僕は当時記事を掲載した責任者として、この女性の告白が軽んじられてはならないと、あらためて言っておきたい」としている。

高畑さんの声明全文

高畑さんは報道の際は全文掲載を求めている。声明全文は以下のとおり。