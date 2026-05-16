610万円の「WRX STIスポーツ シャープ」とは！

スバルのモータースポーツ分野を担うスバルテクニカインターナショナル（STI）より、新たなコンプリートカー「WRX STIスポーツ＃（シャープ）」が2026年4月9日に発表され、スポーツカー好きの間で話題となっています。

このモデルの背景には、スバルが掲げる「走る愉しさ」をより際立たせたいという想いがあり、スバルは現在、既存の技術や資産を有効に活用しながら、誰もがもっと気軽に走りを愉しめるクルマを目指し、内燃機関（ICE）車の開発を積極的に進めています。

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その象徴的な一台として誕生したのが、このWRX STIスポーツ シャープです。

パワーユニットには、最高出力275馬力、最大トルク350Nmを発生させる2.4リッター水平対向4気筒直噴ターボ「FA24型」エンジンを搭載しています。駆動方式は伝統のシンメトリカルAWDを継承し、さらに現行型WRXの日本仕様としては初となる6速MTを組み合わせました。

2019年末に先代モデルの販売が終了して以来、国内のラインナップから途絶えていた3ペダルのスポーツセダンが、約6年という歳月を経てついに復活を遂げたことになります。

メカニズムにおける最大の見どころは、「バランスドエンジン」の採用です。

ピストンやコンロッドの重量公差、クランクシャフトの回転バランス公差を極限まで抑えることで、不快な振動を排除し、滑らかで透き通るような吹き上がりを実現。さらに、クラッチカバーやフライホイールにも同様のバランス調整を施すというこだわりようです。

足回りについても妥協のない仕上がりを見せています。ZF製の専用電子制御ダンパーを軸に、STI独自のフレキシブルドロータワーバーやドロースティフナーを装着することで、しなやかさと剛性を両立させました。

制動系にはゴールドに輝くブレンボ製キャリパーとドリルドディスクローターを備え、足元を支える19インチのポテンザS007タイヤとともに、高い走行性能を確かなものにしています。

内外装も特別感にあふれています。室内にはイエローのアクセントが映えるレカロ製シートや本革巻の操作系が配され、外観にはブラックの小型トランクスポイラーが添えられました。

ボディカラーは、ブランドを象徴する「WRブルー・パール」のほか、「セラミックホワイト」「サンライズイエロー」の計3色が用意されています。

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WRX STIスポーツ シャープの価格（消費税込）は610万5000円です。

限定600台という希少なモデルであるため、販売は抽選制となっており、2026年4月9日から始まった全国のスバル販売店での申し込み受付が行われています。

受付の締め切りは5月17日となっており、購入を希望する人は早めにエントリーを済ませましょう。