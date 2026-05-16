川井コンサが怒涛の７連勝！ 堀米悠、長谷川、荒野！ 敵地で福島に３−０快勝
川井健太監督が率いる北海道コンサドーレ札幌の勢いが止まらない。
J２・J３百年構想リーグで11節・松本山雅FC戦から白星を重ねる札幌は、５月16日にEAST-B第17節で福島ユナイテッドFCと敵地で対戦した。
34分に堀米悠斗が先制点をマークし、55分に長谷川竜也が追加点を奪取。61分には荒野拓馬もネットを揺らす。
終盤はいくつかの決定的なピンチに見舞われたが、ポストに救われるなど相手の得点を許さず。そのまま３−０で快勝した札幌が７連勝を飾り、勝点を31に伸ばして暫定２位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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34分に堀米悠斗が先制点をマークし、55分に長谷川竜也が追加点を奪取。61分には荒野拓馬もネットを揺らす。
終盤はいくつかの決定的なピンチに見舞われたが、ポストに救われるなど相手の得点を許さず。そのまま３−０で快勝した札幌が７連勝を飾り、勝点を31に伸ばして暫定２位に浮上した。
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